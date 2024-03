Claude komt naar Bevrijdingsfestival Groningen als Ambassadeur van de Vrijheid

Foto via Bevrijdingsfestival

Claude is de ‘Ambassadeur van de Vrijheid’ die op 5 mei aanstaande optreedt op het Bevrijdingsfestival in Groningen.

Dat maakte het Nationaal Comité 4 en 5 mei maandagochtend bekend. Claude laat weten zeer vereerd te zijn om nu Ambassadeur van de Vrijheid te zijn, omdat hij zelf heeft ervaren hoe het is om in een niet-vrij land te leven. Claude Kiambe (20) vluchtte op zijn 9e met zijn moeder, drie broers en drie zussen vanuit Congo naar Nederland. Ze woonden in een asielzoekerscentrum in Alkmaar en verhuisden later naar Enkhuizen. Claude vertelt daarom: “Mijn vrijheid is dat we leven in een land waar je niet hoeft te vrezen voor je veiligheid.”

Naast Claude zijn Wende, Son Mieux en Flemming Ambassadeurs van de Vrijheid. Zij gaan rondtouren in andere delen van Nederland. Naast Ambassadeur Claude staan op 5 mei Froukje, TikTokTammo, Sophie Straat, Nick Mulvey, John Coffey, Moonloops en Nusantara Beats, Roodkopje X Braai, BenWal, Lisa Ploeger en Marit Nygard in het Stadspark.