Buurthuiskamer Oosterparkwijk verhuist naar korpsgebouw Leger des Heils

Foto via Leger des Heils

Buurthuiskamer Bij Bosshardt aan de Irislaan in de Oosterparkwijk verhuist naar het korpsgebouw van het Leger des Heils aan de Dirk Huizingastraat.

In de buurthuiskamer kunnen mensen terecht voor een kopje koffie, een gesprek met een van de medewerkers of vrijwilligers, ontmoeting met andere buurtgenoten en een lunch of warm eten. Vanuit het pand vertrekt iedere zaterdagavond ook de soepfiets in Groningen. Al deze activiteiten verhuizen mee naar de Dirk Huizingastraat.

Het gebouw aan de Dirk Huizingastraat, waar het korps doordeweeks en op zondag haar samenkomsten organiseert, wordt momenteel verbouwd. De buurthuiskamer en de tweedehands kledingwinkel worden aan het pand toegevoegd, naast de ruimte voor de samenkomsten van het Leger des Heils.

“Aan de ene kant is het jammer dat we zo’n fijne plek achter ons laten”, zegt coördinator Femke Penninga van buurthuiskamer Bij Bosshardt. “Aan de andere kant kijken we ook uit naar onze nieuwe plek, dat voor veel mensen als korpsgebouw ook al bekend is. Onze warme en gezellige buurthuiskamer krijgt in dat gebouw ook een belangrijke functie. Ook op deze plek blijven we doen wat we altijd deden: er zijn voor mensen die zich eenzaam voelen, behoefte hebben aan een praatje of gewoon de gezelligheid willen opzoeken.”

De laatste dag van Buurthuiskamer Bij Bosshardt aan de Irislaan is donderdag 28 maart. De nieuwe buurthuiskamer opent haar deuren op maandag 15 april.