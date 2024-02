Nieuwe Wesp al regelmatig in Groningen te zien, vanaf eind dit jaar in reizigersdienst

Foto: Emiel Prick

De gloednieuwe Wesp wordt de afgelopen weken regelmatig gezien in Groningen. Toch duurt het nog bijna een jaar voor reizigers op het Hoofdstation in de nieuwe trein kunnen stappen.

De Wesp is de bijnaam van de Intercity Nieuwe Generatie, ICNG. De eerste trein werd in 2018 gebouwd, en sinds vorig jaar rijden er een aantal op verschillende trajecten. In eerste instantie in een proefopstelling. Met de invoering van de nieuwe dienstregeling, vorige maand december, wordt de trein structureel ingezet als IC Direct tussen Amsterdam Centraal en Breda.

Opleiding

Dat de trein tegenwoordig ook regelmatig in Groningen wordt gezien heeft te maken met test- en trainingsritten. Behalve Groningen voeren deze testritten ook naar Leeuwarden en Brussel. In de afgelopen maand werd de dienstregeling tijdens werkdagen regelmatig aangepast, zodat er ruimte ontstond om met de nieuwe trein te kunnen rijden. Hierdoor hebben inmiddels een groot aantal machinisten een opleiding gekregen om met het nieuwe treintype te werken.

December

Als een ICNG het Hoofdstation aandoet, dan kunnen reizigers nog niet instappen. Volgens de NS zijn de ritten enkel en alleen bedoeld voor trainingen. De verwachting is dat de trein vanaf december, met de invoering van de nieuwe dienstregeling, ingezet gaat worden voor reizigersdiensten naar Groningen en Leeuwarden. Of dit gaat lukken heeft te maken met of er genoeg Wespen beschikbaar zijn.

Koplopers

De NS heeft 99 ICNG’s besteld, waarbij er een optie is om dit aantal in de komende tien jaar met nog eens 150 uit te breiden. De treinstellen, van het type Coradia Stream en ontworpen en gebouwd door Alstom, gaan een deel van de Koplopers en intercityrijtuigen vervangen. Dit materieel heeft het einde van hun levensduur bereikt. Van de 137 Koplopers waren er eind vorig jaar nog 107 in dienst. De komende jaren zal het aantal langzaam afnemen, waarbij de verwachting is dat de laatste in 2030 het spoor gaat verlaten.