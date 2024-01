Remise FC Lewenborg, Groen Geel profiteert niet van puntverlies Helpman

Foto Andor Heij

FC Lewenborg pakte zaterdag in de tweede klasse J een punt van subtoper Grijpskerk. VVG verloor fors. In 3C wist Groen Geel niet te profiteren van puntverlies van koploper Helpman (zaterdag).

2J

FC Lewenborg speelde in en tegen Grijpskerk verdienstelijk met 3-3 gelijk. Lewenborg kwam op een 2-0 achterstand, maar Brian de Witt en Armando Kremer zorgden voor de 2-2. Grijpskerk kwam opnieuw voor door Gert-Jan Soldaat, maar Mitchell van Kalsbeek bezorgde Lewenborg een punt.

VV Groningen ging thuis met 6-1 onderuit tegen FC Wolvega. Samatar Adan scoorde voor VVG. Lewenborg staat 12 en VVG 13e in 2J.

Verslag Gorecht – Noordscheschut

3C

Koploper Helpman verspeelde twee punten door met 2-2 gelijk te spelen uit tegen Aduard. Tim van Dorp en Camiel Buursma scoorden voor Helpman.

Groen Geel profiteerde niet, want op sportpark Corpus den Hoorn werd met 3-2 verloren van laagvlieger Zuidlaren. Groen Geel zakte naar de derde plek.

Loppersum staat er in verliespunten nu het beste voor in 3C. In Hoogkerk werd HFC’15 met 2-1 geklopt. HFC staat twaalfde.

Onderin waren er belangrijke zeges voor Lycurgus en Be Quick 1887 zaterdag. Lycurgus versloeg in Winschoten WVV met 1-0. Be Quick won met 2-0 van Onstwedder Boys. Stan Kristeerius maakte beide doelpunten. Lycurgus is nu achtste en Be Quick is tiende.

The Knickerbockers verloor in de Langeleegte met 2-0 van Veendam 1894 en zakte naar de vijfde plek. Rode lantaarndrager Mamio verloor uit met 3-2 van Zuidhorn.