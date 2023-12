Zieke VVV-Venlo steward krijgt FC Groningen shirt

De supportersverenigingen van FC Groningen en VVV-Venlo hebben de handen ineen geslagen om een zieke steward te verrassen. Tijdens de wedstrijd FC Groningen – VVV-Venlo afgelopen vrijdag kreeg de man een FC Groningen shirt.

VVV-vrijwilliger Chris is al 44 jaar als steward betrokken bij zijn club uit Venlo, maar op dit moment is hij erg ziek. Op de dag van de wedstrijd is hij begonnen met een kuur om beter te worden. “We hebben hem een hart onder de riem willen steken door middel van een shirtje”, vertelt Henk Niemijer, Supporterscoördinator van de FC.

Niemijer overhandigde het shirt, bedrukt met de woorden ”Ga door. Kop d’r veur” aan zijn collega Claudia Beurskens. Zij werkt als supporterscoördinator bij VVV-Venlo en zal het shirt aan de de zieke Chris overhandigen.