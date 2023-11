GRC pakt punt, tweedeklassers winnen, Groninger Boys speelt gelijk

Matchwinner Femi Ekker in balbezit (Foto Martijn Minnema)

In 1J pakte GRC na een 0-2 achterstand een kostbaar punt. De drie tweede klassers uit Stad wonnen allen. In de derde klasse verspeelde koploper Groninger Boys opnieuw punten, Engelbert won wel.



1J

GRC staat voorlaatst in 1J en heeft de punten hard nodig. Na twintig minuten keek GRC thuis tegen WKE’16 tegen een 0-2 achterstand aan maar toch hielden de Groningers een punt over aan het duel. Kort voor rust scoorde Robin van Linschoten de aansluitingstreffer en tien minuten voor tijd zorgde Robert Smit voor de gelijkmaker. GRC staat nog steeds voorlaatst maar de verschillen zijn klein. Volgende week gaat GRC op bezoek bij GVAV Rapiditas, die hebben met een wedstrijd meer gespeeld 3 punten meer dan GRC. Een derby met lijfsbehoud als inzet dus.

2I

Forward verloor zijn laatste vier wedstrijden en moet naar beneden kijken. Vanmiddag kwam middenmoter Sellingen op bezoek. Forward won met 1-0, een zwaarbevochten zege. Matchwinner werd Femi Ekker die al in de zesde minuut doel trof. Prima goal, met een geweldige aanname lag de bal in één keer goed waarna de afronding ook uitstekend was. Ekker schoot diagonaal raak, 1-0. Daarna had Sellingen het vaakst de bal en speelde het spel zich voor rust voor een groot deel af op de helft van het onrustig spelende Forward. De studenten missen nogal wat spelers en dat was te zien. Aan inzet en strijdlust echter geen gebrek, mede daardoor werd Sellingen niet echt gevaarlijk.

Na rust kwam Forward wat meer voor de goal van Sellingen. Dat leidde in het eerste kwartier tot twee kansen, maar niet tot een goal. Sellingen liet halverwege de tweede helft een goeie kans liggen. In de slotfase was het vooral overleven voor Forward. Met wat geluk (Sellingen schoot in blessuretijd nog hard tegen de paal) lukte dat. In the dying seconds kreeg Sellingen nog een vrije trap net buiten de zestien, uit de rebound ontstond nog een prima kans voor de gasten, maar die werd wild overgeschoten. Ook in 2J zijn de verschillen klein waardoor Forward dankzij de zege naar plek 5 springt.

Helpman boekte zijn derde zege op rij en staat nu derde. Uit bij Stadskanaal werd met 0-3 gewonnen Tim Sanders zette Helpman na een half uur op 0-1. Kort daarvoor was er rood voor Tom Bos van Stadskanaal. In de slotfase beslisten Tim Sanders en Jacob Lubbers de wedstrijd voor Helpman.

Stadspark haalde maar 1 punt uit de eerste zes wedstrijden maar boekte vanmiddag tegen nummer vier Oldeholtpade zijn eerste zege. Man of the match was Michel Boonstra met drie treffers. In het eerste half uur had hij Stadspark al op 2-0 gezet, Syas Verhoef bracht de spanning terug. Jomaro Kelwulan speelde een hoofdrol tussen de 64′ en 68′ minuut. Eerst maakte hij de 3-1, daarna kreeg hij in een kort tijdsbestek twee keer geel en moest Stadspark met 10 man verder. Kort daarna maakte Michel Boonstra er 4-1 van en was het duel beslist. In de slotfase schoot Mark de Vries de 4-2 nog binnen. Stadspark is een plek gestegen.

3B

Koploper Groninger Boys kwam voor de derde keer op rij niet tot winst. Tegen laagvlieger Actief werd met 3-3 gelijk gespeeld. Groninger Boys draaide een 0-1 achterstand om in een voorsprong, kwam opnieuw achter maar redde kort voor tijd nog een punt. Groninger Boys is nog steeds koploper, maar dat komt vooral doordat Peize drie wedstrijden minder heeft gespeeld en maar twee punten achter staat.

Engelbert stond voorlaatst en steeg dankzij een knappe 4-1 zege op nummer vijf Titan twee plekken. Serrano Ribbink bepaalde de ruststand op 1-0, na rust maakte Jaimie House de 2-0. In de slotfase werd het eerst nog 2-1 waarna Engelbert nog uitliep naar 4-1. Serrano Ribbink en Ingmar Hofstra scoorden.