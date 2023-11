FC Groningen op jacht naar derde overwinning op rij tegen VVV-Venlo

Foto: Wouter Holsappel

FC Groningen zit in een stijgende lijn. De ploeg van trainer Dick Lukkien behaalde afgelopen week twee overwinningen door in eigen huis FC Eindhoven met 2-1 te verslaan en ook Jong AZ op te rollen, met 0-5. Vrijdagavond wacht de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo.

Het was pas de tweede keer dat Jong AZ in eigen huis verloor dit seizoen. De overwinning gaf trainer Lukkien dan ook een heerlijk gevoel, zo laat hij weten op de website van FC Groningen. “Het was verdiend. Ik heb echt genoten. We hebben heel veel kansen bij elkaar gespeeld. Als je kritisch wilt zijn, hadden we nog veel meer doelpunten moeten scoren. Maar de manier waarop we de wedstrijd wonnen, geeft heel veel vertrouwen.”

Vier doelpunten werden gemaakt door jongens uit de opleiding van FC Groningen: Jorg Schreuders, Luciano Valente, Romano Postema en Thom van Bergen. Zeker Jorg Schreuders valt de laatste weken op. “Jorg is een jongen die heel vaardig is aan de bal en goed positie kan kiezen”, zegt Lukkien. “In de positie waar die nu speelt, wordt hij eigenlijk een tien. Hij is in de kleine ruimte goed en kan vooruit spelen. Zeker in combinatie met die andere drie ‘rakkers’ voorop”, doelend op Valente, Postema en Van Bergen.

Vrijdagavond wacht een volgende thuiswedstrijd. Het Limburgse VVV-Venlo komt op bezoek. VVV staat momenteel tiende in de Keuken Kampioen Divisie en daarmee één punt boven FC Groningen. “Je ziet duidelijk de hand van de trainer in de werkwijze en formatie”, zegt Lukkien.

Bij FC Groningen ontbreekt spits Kevin van Veen. Hij is vertrokken naar Schotland voor de geboorte van zijn eerste kind. Middenvelder Daleho Irandust is verder het enige twijfelgeval.

FC Groningen – VVV-Venlo wordt vrijdag om 20:00 afgetrapt in de Euroborg.