Verkoop Arriva aan Amerikaanse investeerder lijkt rond, zorgen in Staten en Tweede Kamer

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het enige wat een verkoop van Arriva aan een Amerikaanse investeringsmaatschappij nog in de weg lijkt te staan zijn de handtekeningen. De SP maakt zich zorgen en stelt Kamervragen en ook in de Provinciale Staten zorgt de verkoop voor argwaan.

Hoewel Deutsche Bahn (nu nog eigenaar van Arriva) de verkoop nog niet wil bevestigen, stelt Reuters woensdagavond dat de deal met investeringsmaatschappij I Squard Capital uit de VS donderdag wordt bekrachtigd. Dat doet het persbureau op basis van bronnen rond de verkoop. Eerder deze week lieten Reuters en The Financial Times al weten dat de vervoersmaatschappij de Amerikaanse investeerder een slordige 1,7 miljard euro gaat kosten.

‘Absurd dat we ons hierover überhaupt zorgen moeten maken’

De Kamerfractie van de SP is bezorgd over de voorgenomen verkoop en stelt vragen aan staatssecretaris Heijnen. SP-Kamerleden Jimmy Dijk en Sandra Beckerman willen weten of de geruchten over de verkoop van OV-bedrijf Arriva kloppen.

“Het is absurd dat we ons hierover überhaupt zorgen moeten maken”, aldus Beckerman. “Ons regionaal openbaar vervoer is geprivatiseerd, waardoor we er als samenleving nauwelijks nog iets over te zeggen hebben. Gek genoeg zijn het vaak afsplitsingen van buitenlandse staatsbedrijven die de bussen en treinen in onze provincies laten rijden. Arriva verzorgt in grote delen van Nederland het vervoer. Ik moet er niet aan denken dat een Amerikaanse investeringsmaatschappij daarmee aan de haal gaat.”

De SP laat weten ook kansen te zien in de verkoop aan de Amerikaanse investeerder. Beckerman: “Als Arriva inderdaad in de uitverkoop gaat dan zou dat een uitgelezen kans kunnen zijn om ons openbaar vervoer weer in eigen handen te nemen en winstbejag uit de publieke sector te bannen.”

Ook zorgen in Staten rond verkoop

In de provincies waar Arriva openbaar vervoer verzorgt zijn ook zorgen rond de verkoop van de vervoersmaatschappij. Ook in Groningen, waar Arriva het treinvervoer (en een aantal bussen naar Friesland) exploiteert op verschillende lijnen. Dinsdag liet de PVV-fractie in de Groninger Staten weten garanties te willen over het behoud van goede dienstverlening aan het publiek (de treinreiziger) in Groningen.

“In tegenstelling tot de Deutsche Bahn heeft een investeringsmaatschappij andere belangen dan dienstverlening in het OV”, aldus PVV-fractievoorzitter Ton van Kesteren. “Het provinciebestuur moet, als subsidieverstrekker, direct dan wel indirect garanties en voorwaarden te stellen aan het behoud van goede dienstverlening aan de treinreiziger, onderhoud aan materieel en de goede werkomstandigheden en rechtspositie van het personeel.”