Inwoners Oosterparkwijk beslissen dat nieuwe huurder vishandel ‘Moi Eem!’ wordt

Foto: Rieks Oijnhausen

Vishandel ‘Moi Eem’ krijgt een plekje in het gebouw naast de Michi-Noeki in de Oosterparkwijk. Dat heeft de gemeente Groningen woensdagmiddag bekendgemaakt.

In de afgelopen periode konden inwoners uit de wijk stemmen welke invulling voor het gebouw hun voorkeur had. Er kon gekozen worden uit een vishandel en uit tabaksformule Cigo. Cigo is gespecialiseerd in de verkoop van rook- en zoetwaren en kansspelen. “Er is in totaal bijna 1.100 keer gestemd, en een ruime meerderheid heeft gekozen voor ‘Moi Eem!’. Dit is een initiatief van Judith Elzer en Wim Meeuwesen. Zij gaan op deze locatie, op de kruising van de Zaagmuldersweg en de Vinkenstraat, hun zaak starten.”

Wim en Judith laten weten blij te zijn: “Moi Eem! wordt een laagdrempelige zaak waar iedereen welkom is. We willen graag een zo breed mogelijk publiek aanspreken, van arm tot rijk, jong en oud, van viseters tot vegetariërs. Daarom zullen we ook een gevarieerd aanbod van lekkerbekjes, kibbeling, haring en dagverse vegetarische soepen op de kaart hebben staan. Wij willen een sfeervolle plek creëren waar je voor deze lekkernijen terechtkunt. En waar je tegelijkertijd ons én je buurtgenoten ontmoet voor een gezellig praatje en een luisterend oor.” Wanneer de zaak voor het eerst open zal gaan is nog onbekend. De plek moet eerst gebruiksklaar en ingericht worden.

Tabakszaak familie Knollema

Het gebouw, waar de vishandel in gaat trekken, is er neer gezet, zodat de tabakszaak van de familie Knollema er naartoe kon verhuizen. De familie moest eind 2020 vertrekken uit het pand van supermarkt Lidl aan het Wielewaalplein, omdat de supermarkt wilde uitbreiden. Daarop volgde veel protest en liep het conflict met de supermarkt zelfs uit op een rechtszaak. Vlak voor de oplevering van het gebouwtje bleek echter dat de iconische winkel niet terugkeert. Er werd gezocht naar een nieuwe invulling, waar doormiddel van een prijsvraag de buurt bij werd betrokken.