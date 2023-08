“Hoe is het mogelijk dat we het nieuwe Hoofdstation een te klein jasje geven?”

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Spoorzone

Verontwaardiging bij de fractie van de Partij voor het Noorden in de Provinciale Staten. Uit berichtgeving van het Dagblad van het Noorden blijkt dat het nieuwe Hoofdstation een te klein jasje krijgt.

“Wij zijn als fractie hier heel erg van geschrokken”, vertelt fractievoorzitter Dries Zwart. “We hadden dit niet zien aankomen. In de Staten is hier ook nooit met een woord over gerept. We hebben grote ambities. Een Wunderline, een Lelylijn en een Nedersaksenlijn. Al jaren praten we over de infra die hier voor nodig is. Over het Hoofdstation is nooit een woord gezegd, en nu blijkt dat er geen perronruimte is voor de ambities die wij hebben. Je hoort het misschien aan mij, maar ik ben echt boos. Hoe is dit nu mogelijk?”

Te weinig perroncapaciteit

De mededeling dat het Hoofdstation te klein is komt van staatssecretaris Heijnen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat. Zij meldt dat als in 2025 de verbouwing van het stationsgebied klaar is, er niet genoeg perronruimte is voor een rechtstreekse trein richting Bremen. Om deze trein te kunnen laten rijden is er meer perroncapaciteit nodig. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een extra keerspoor of meer perronruimte.

“Het kan niet dat je nu helemaal de mist in gaat”

Zwart: “Het is een hard gelag. Als je nu langs het Hoofdstation rijdt, dan is het een grote bouwput. Maar we weten nu al dat we werken aan een project dat veel te krap is opgezet. En ik wil weten hoe dat kan. Zowel de provincie als de gemeente Groningen willen openbaar vervoer stimuleren om de leefbaarheid op peil te houden. Maar dan kan het toch niet zo zijn dat je nu helemaal de mist in gaat, en dat we Groningen voor jaren op slot gaan zetten omdat er geen capaciteit is?”

Motie van wantrouwen?

De partij heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld. “Het is reces, mensen zijn met vakantie. Dus helaas is dit voor nu het enige middel dat we kunnen gebruiken. En ik realiseer me heel goed dat deze situatie is ontstaan onder de vorige gedeputeerde. Maar de huidige gedeputeerde heeft dit dossier overgenomen.” Op de vraag of de antwoorden van de staatssecretaris neigen naar een motie van wantrouwen of een motie van treurnis zegt Zwart: “Wij willen weten welke mogelijkheden er nog zijn om dit recht te breien. Wat hier gebeurt is idioterie van de eerste orde.”

“Het jasje is te klein”

De vragen gaan daarbij ook over de Lelylijn. De spoorlijn tussen de Randstad en Groningen. De verwachting is dat er ook voor deze trein geen ruimte is. “Er is niet nagedacht over de situatie. We zijn bezig met een nieuw jasje, maar het jasje is te klein. En dan kan ik niet anders concluderen dat we verkeerd bezig zijn geweest.”

De verwachting is dat de vragen binnen een aantal weken beantwoord gaan worden.