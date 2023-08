Eerste muurschilderingen verrijzen in Oosterparkwijk tijdens dag één van ‘Street Art Festival Groningen’

Kunstenares Annabel Adema aan het werk op een muur bij de voormalige A.van Dokkumschool - Foto via WIJ Groningen

Op een zevental plekken in de Oosterparkwijk verrijzen de komende vier dagen een aantal grote muurschilderingen. Donderdag begon het Street Art Festival Groningen, wat de wijk de komende dagen moet gaan veranderen in een ‘kleurrijk openluchtmuseum’.

Onder meer aan de Zaagmuldersweg, de Enno Dirk Wiersmastraat, de Piet Fransenlaan en de Paradijsvogelstraat stonden donderdagochtend de eerste hoogwerkers opgesteld voor de kunstenaars en kwamen de eerste ruwe schetsen voor grote muurschilderingen tevoorschijn. Het gebouw van het jongerencentrum in de wijk is inmiddels al helemaal bedekt in groene bladeren.

Ook kwamen er al een aantal kleinere muurschilderingen tevoorschijn. Zo plaatste kunstenaar Xander van Soelen voor project ‘De Geheime Eksterclub’ kleurrijke eksters op verschillende plekken in de wijk. Daarvoor konden bewoners die graag een ekster op hun muur wilden zichzelf aanmelden. Ook vrijdag gaat Van Soelen nog een aantal Oosterparkers verblijden met een kunstwerk.

Het programma wordt dit weekend uitgebreider. Dan volgen er tours, waarbij belangstellenden worden rondgeleid langs de nieuwe en de bestaande murals in de Oosterparkwijk. Ook zijn er workshops, waarbij deelnemers zelf aan de slag mogen met het verfraaien van hun wijk em kunnen leren rappen van de Groningse rapper Mongoose. Het Street Art Festival Groningen duurt nog tot komende zondag.