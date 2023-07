Kapconstructie De Halm aangetast door betonrot, ook muren hebben beschadigingen

Foto: Hardscarf via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

De kapconstructie van strokartonfabriek De Halm in Hoogkerk is aangetast door betonrot. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen laten weten.

Dezelfde gemeente maakte afgelopen week bekend dat ze niet wil dat het 110 jaar oude gebouw gesloopt gaat worden. De eigenaar van de fabriek heeft onlangs een sloopvergunning ingediend bij de provincie, waarop de provincie de gemeente om advies heeft gevraagd. “Dat we het gebouw willen behouden, en dat we dus negatief adviseren op sloop, dat is niet eenvoudig”, legt Van Niejenhuis uit. “Het heeft veel impact op de eigenaar. We zijn dan ook niet over één nacht ijs gegaan, en we hebben in het verleden als gemeentebestuur hier ook anders ingestaan.”

“We moeten hier zuinig op zijn”

“Als gemeente zijn we op dit moment bezig om een bestemmingsplan voor karakteristiek erfgoed te maken. Daarbij bekijken we alles opnieuw. Dit gebouw in Hoogkerk, dit ensemble, dat heeft een hoge score gekregen. Wij vinden dat we daar zuinig op moeten zijn. De Bond Heemschut en Het Cuypersgenootschap hebben een aanvraag ingediend voor een monumentale status. Daar is een procedure voor, en we hebben gezegd dat we die willen gaan doorlopen.”

“Stukken beton zijn afgeknapt”

Toch lijkt de bouwkundige staat van het gebouw slecht. Van Niejenhuis: “Ik heb het gebouw nog nooit van binnen gezien. Op basis van foto’s en verschillende rapportages is het gebouw onder andere uniek vanwege de kapconstructie. Die is niet van hout maar van beton. Dat is heel bijzonder. Er is echter sprake van betonrot. De wapening is blootgesteld aan vocht, waarbij er stukken beton zijn afgeknapt. Ook de muren hebben beschadigingen. Dus we zijn kritisch, en daarom laten we nogmaals een rapport opstellen en gaat er geïnspecteerd worden met een drone. Een conclusie kan zijn dat we de kap misschien niet kunnen behouden, maar de muren wel. Aan het einde van dit jaar verwacht ik meer duidelijkheid te hebben, en dan gaat de raad ook geïnformeerd worden.”