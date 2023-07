Bewoner betrapt inbrekers; verdachte wordt later aangehouden in Stad

Foto via Politie.nl

In de stad Groningen is maandagavond een persoon aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij een inbraak eerder op de dag in Kiel-Windeweer, in de gemeente Midden-Groningen. Dat meldt de politie op sociale media.

“In de middag werd er geprobeerd om in te breken in een woning in het Groningse dorp”, schrijft de politie. “De drie verdachten werden daarbij betrapt door de bewoner. Ze gingen er daarna vandoor in een auto waarvan het kenteken door de bewoner genoteerd kon worden. Het voertuig werd korte tijd later aangetroffen in de stad. Eén inzittende hebben we aan kunnen houden.”

De politie vertelt dat er in de auto verschillende voorwerpen lagen. “Deze materialen zijn in beslag genomen. Meerdere aanhoudingen worden in de toekomst niet uitgesloten. Ons onderzoek is in volle gang.”