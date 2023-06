Wil jij de dader ontmaskeren tijdens ‘The Masked Killer’?

Vijf studenten van de minor Event Management aan de Hanzehogeschool in Groningen organiseren het evenement ‘The Masked Killer’. Op 15 juni om half negen word je verwacht op de crimescene.

“Er wordt natuurlijk niet echt iemand vermoord aan het begin van de avond, dat wordt in scène gezet”, vertelt mede-organisator Renske Minkema. Tijdens dit gemaskerde dansfeest krijg je aanwijzingen die je helpen om de moordenaar te ontmaskeren. “Het zal een onvergetelijke avond worden vol spanning en vermaak”, vertelt Minkema. De dresscode van de avond zal zijn ‘gemaskerd chique’. De organisatie heeft ervoor gekozen om geen gala thema te kiezen, omdat dat af zou schrikken. “Als je een pantalon draagt of een leuk jurkje, vinden we dat gemaskerd chique.” Het enige wat wel verplicht is tijdens het feest om te dragen is een masker.

Een echt dansfeest

Het evenement is in de basis echt een dansfeest met een spannende twist. Het idee is dat je meedoet met een team van maximaal zes personen. De minimale leeftijd om mee te doen aan het evenement is achttien jaar, omdat er drank wordt geschonken. Boven die leeftijd is iedereen welkom. Het feest vindt plaats in De Loods.

Je kunt kaarten kopen via themaskedkiller.nl

Renske Minkema was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: