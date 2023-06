Poging tot beroving op Hoofdstation, politie op zoek naar verdachte

Foto via Politie.nl

Op het Hoofdstation heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een poging tot beroving plaatsgevonden. De dader is nog voortvluchtig.

Rond middernacht werd er een Burgernetbericht verstuurd waarin gesproken werd over een incident waar mogelijk een vuurwapen bij was gebruikt. Zaterdag laat de politie weten dat er geprobeerd is om een persoon te beroven. Het slachtoffer belde direct het alarmnummer en vertelde daarbij dat hij een vuurwapen had gezien. Het was onduidelijk of het om een echt of een nepwapen ging.

Verschillende surveillancewagens werden daarop naar het station gestuurd. Terwijl een deel van de agenten in gesprek gingen met het slachtoffer, gingen anderen op zoek naar de verdachte. Volgens de politie gaat het om een blanke man, die ongeveer 1.90 meter lang is, een stoppelbaardje heeft, en ten tijde van de beroving een zwarte spijkerbroek en lichte Nike-schoenen droeg. De man werd uiteindelijk niet aangetroffen. Het onderzoek gaat verder, en de politie vraagt aan mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben, contact op te nemen op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.