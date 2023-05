Toetje voor promotie voor Helpman en VVK, Glimmen moet degradatie vrezen

Foto Andor Heij. Helpman - NEC Delfzijl.

In de derde klasse C zaterdag bezorgde Groen Geel kampioen Grijpskerk op de laatste speeldag de enige nederlaag van het seizoen. Helpman verzekerde zich van nacompetitie voor promotie. In 4C deed VVK dat.

Groen Geel versloeg in 3C uit Grijpskerk met 2-1. Tom Arissen en Koen Olde Monnikhof scoorden voor Groen Geel dat daardoor de derde periodetitel pakte. Maar Groen Geel was al verzekerd van nacompetitie.

Helpman was dat zo goed als zeker en greep een vervangende periodetitel door NEC Delfzijl op de Esserberg met 4-0 te kloppen. Wouter van der Graaf en Remco de Haan zorgden voor een 2-0 ruststand. NEC Delfzijl probeerde na rust nog wat te forceren, maar in de slotfase scoorden Camiel Buursma en Michiel Rusch voor Helpman.

Naast Helpman en Groen Geel speelt ook Aduard nacompetite voor promotie. Groen Geel speelt zaterdag thuis tegen de winnaar van Aduard – Vitesse’63. Die wedstrijd wordt dinsdag gespeeld. Helpman speelt zaterdag uit tegen Zuidhorn. Alle ontmoetingen in de nacompetities bestaan uit één wedstrijd.

Omlandia wist al dat het nacompetitie tegen degradatie moest spelen. Omlandia had wel een goede generale, want het won met 7-3 van Noordwolde. Omlandia is de eerste ronde vrij en speelt op 10 juni uit tegen Borger.

Lycurgus werd vijfde na de 1-1 tegen Niekerk. The Knickerbockers eindigde als zesde. TKB verloor met 6-0 van ONR. HFC’15 werd zevende. De Hoogkerkers speelden met 2-2 gelijk tegen Loppersum.

In 4C was kampioen Mamio vrij. VVK verzekerde zich van de derde plek en nacompetitie voor promotie. Stadspark werd met 8-2 verslagen. Tim van der Molen maakte er vier, Mateo Milkovic drie en Robert Oosterhof één. VVK speelt zaterdag in de eerste ronde thuis tegen Haulerwijk.

Stadspark was al gedegradeerd. Omdat er slechts één club uit deze klasse degradeert, speelt nummer voorlaatst, Amicitia VMC, nacompetitie tegen degradatie. Amicitia won uit wel knap van nummer twee Holwierde: 4-2. Nick Lukassen scoorde twee keer.

Amicitia speelt in de eerste ronde tegen buurman Blauw Geel’15 dat in de vijfde klasse een periode pakte. Haren deed dat ook en ontmoet uit Ezinge.

In 4D werd Glimmen veroordeeld tot de nacompetitie door een 2-0 thuisnederlaag tegen FC Assen. Glimmen speelt over twee weken meteen de finale tegen de winnaar van Amicitia VMC – Blauw Geel’15.