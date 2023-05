Wijnloop Haren kijkt terug op geslaagde avond: “Wel een raar onderbuikgevoel”

Ondernemersvereniging Haren kijkt tevreden terug op de wijnloop die vrijdagavond in het dorp werd gehouden. Het evenement dreigt ondertussen te moeten verdwijnen, en de vereniging hoopt dat er een oplossing bedacht kan worden.

“Het is in de coronatijd ontstaan”, vertelt Daphne de Haan van de Ondernemersvereniging. “De ondernemers hadden het zwaar en er is een evenement bedacht om hen in de schijnwerpers te zetten. Daarin waren we niet vernieuwend. Op tal van plekken in het land ontstond dit, en bleek het ook zo’n succes te zijn dat het werd gecontinueerd. Behalve bij ons in Haren vindt het bijvoorbeeld ook in Veendam plaats.” Bij de Wijnloop koop je een wijnglas waarna je bij verschillende deelnemende ondernemers wijn kunt proeven. De ondernemers kleden het zelf verder aan met hapjes. Ondertussen kunnen de klanten in de winkel op zoek naar leuke koopjes.

“Dit was misschien wel de laatste keer”

“Als je de stemming gisteravond peilt, dan spreekt iedereen van een geslaagde avond. Men vindt het leuk, men vindt het gezellig. Maar we kunnen niet ontkennen dat er ook een onderbuikgevoel aanwezig is. Want dit is misschien wel de laatste keer geweest.” Indertijd heeft de gemeente Groningen besloten om een uitzondering te maken op de drank- en horecawet. Dit omdat er sprake was van een bijzondere situatie. Maar volgens de gemeente is die situatie nu anders. De coronacrisis ligt achter ons, en daarnaast is het niet de bedoeling dat er alcohol wordt geschonken in bijvoorbeeld een kledingwinkel. Dit tot grote onvrede van de fracties van de VVD, D66 en Stadspartij 100% voor Groningen die vinden dat de Wijnloop moet blijven. Zij hebben vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

Luister hier naar fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz van de VVD:

Twee keer per jaar

Aan de editie van vrijdagavond deden twintig ondernemers mee. De Haan: “Dat is ook het minimumaantal, omdat je toch ook een effect teweeg wilt brengen. Er moet een bepaalde gezelligheid ontstaan.” Het evenement wordt twee keer per jaar gehouden. In het voorjaar en in de herfst. “De herfsteditie scoort vaak wat beter. Het is dan eerder donker, mensen zijn op zoek naar gezelligheid, terwijl er nu in deze tijd ook andere activiteiten zijn. Waarbij we nu ook nog eens in het Pinksterweekend zitten.”

230 Glazen wijn

De Haan: “Er zijn gisteravond 230 wijnglazen verkocht. Maar er zijn ook edities geweest dat we 450 glazen verkochten. Dat we hier aan vast houden, is dat we het belangrijk vinden om de ondernemers in het zonnetje te zetten. Op vrijdag koopavond is het vaak rustig en stil in Haren. Door iets te organiseren hoop je dat het op die vrijdagavond ook drukker wordt, dat je iets teweeg brengt.”

Maatwerk

De Ondernemersvereniging hoopt dat de gemeente met een positief geluid gaat komen. “Een dorp als Haren is geen Stad. En ik denk dat je daar de oplossing moet zoeken. Dat je door regelgeving zulke evenementen wel voor kleine dorpen mogelijk maakt, maar dat je voorkomt dat men hier binnen de Diepenring gebruik van gaat maken. Als je het hebt over de Groningse binnenstad, dan heb je het over een gebied dat altijd wel belangstelling geniet. In Haren ligt dat anders. Haren is geen binnenstad, en daarom zou het goed zijn dat we daar toch iets meer mogelijkheden hebben. Dat er maatwerk wordt verricht.”

De antwoorden van het gemeentebestuur worden binnenkort verwacht.