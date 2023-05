Opnieuw meerdere auto’s opengebroken, dit keer op P+R Meerstad

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Opnieuw zijn er meerdere geparkeerde auto’s opengebroken. Dit keer sloegen dieven hun slag op P+R Meerstad. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

“Er is flinke schade aangericht”, vertelt Wind. “Op het terrein staan sowieso zeven auto’s die allemaal een kapot raam hebben. Het is onbekend of er ook spullen zijn gestolen.” De inbraken hebben vermoedelijk plaatsgevonden in de nacht van vrijdag op zaterdag. De afgelopen periode is er op meerdere locaties in de stad toegeslagen. Zo werden er auto’s opengebroken op de Ulgersmaweg, en gebeurde dit ook op Kardinge. Vorige week sloeg men toe op begraafplaats Selwerderhof.

Mensen die meer informatie hebben, of die iets gezien hebben, worden gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.