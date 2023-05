FC Groningen blameert zich wederom en zegt Eredivisie als hekkensluiter vaarwel

Foto: Daniel Theelen

FC Groningen heeft zijn (voorlopig) laatste wedstrijd in de Eredivisie gespeeld. In eigen huis gingen de Groningers kansloos onderuit tegen Sparta. Door het gênante vertoon eindigt de Trots van het Noorden als hekkensluiter de competitie: 0-5.

Het ging al vroeg in het eerste bedrijf mis. Nordin Musampa maakte een einde aan de vrije doortocht van Sparta-verdediger Bart Vriends en kon na twintig minuten al douchen. Jonathan de Guzman ging vervolgens achter de vrije trap staan en schoot schitterend raak.

Ook na de theepauze wisten de Groningers geen potten te breken. Japanner Saito kon in de tweede helft de marge verdubbelen voor de Rotterdammers: 0-2. De FC wist niets meer in te brengen en zo ging het abominabele seizoen als een nachtkaars uit. Arno Verschueren tekende voor de 0-3. Ook Lauritsen deed nog een duit in het Spartaanse zakje: 0-4. Vito van Crooij bepaalde vanaf de strafschopstip de eindstand, nadat Bech Sorensen Saito neerhaalde in het strafschopgebied: 0-5.

Keuken Kampioen Divisie

Een lichtpuntje: slechter dan dit seizoen kan het voor FC Groningen niet meer worden. Door een 4-0 overwinning van SC Cambuur in eigen huis tegen RKC Waalwijk, eindigt FC Groningen de competitie als hekkensluiter.