Diverse clubs winkelen bij Be Quick 1887, De Jong trainer zaterdagafdeling

Foto: Andor Heij. Be Quick 1887 - Hollandia

Harkemase Boys, Oranje Nassau en Velocitas hebben spelers van vierde divisionist Be Quick 1887 aangetrokken.

Verdediger Jolt Postma speelt volgend seizoen in de derde divisie bij Harkemase Boys. Verdediger/middenvelder Djarni Leidelmeijer gaat naar eersteklasser Oranje Nassau.

Velocitas, dat bijna kampioen is in de tweede klasse, versterkt zich met drie spelers van Be Quick: Aanvaller/middenvelder Wilko van der Kooi, verdediger Hugo Stoker en middenvelder Noa Blaauw. Blaauw speelt in het 0-21 elftal van Be Quick.

Ook doelman Youri Tepper gaat naar Velocitas. Hij speelde voorheen bij Gorecht en in de zaal bij Leekster Eagles en PKC’83. Verdediger/middenvelder Amin Ouhida gaat ook naar Velocitas. Hij komt over van Oranje Nassau.

Trainer

Be Quick heeft voor het zaterdagelftal een nieuwe trainer gevonden. Dat is de 58-jarige Rob de Jong uit Leeuwarden die binnenkort naar Groningen verhuist. De Jong trainde diverse Friese clubs met als laatstee GAVC uit Grouw. Het zaterdagteam van Be Quick speelt volgend seizoen in de derde klasse.

Be Quick is nog steeds op zoek naar een assistent-trainer voor de eerste selectie.