Amicitia VMC blijft in de zorgen na nederlaag tegen Middelstum

Foto Andor Heij. Amicitia VMC. Coendersborg.

In het amateurvoetbal was zaterdag een zeer beperkt inhaalprogramma. Amicitia VMC verloor in de vierde klasse C en blijft onderin bivakkeren.

In en tegen Middelstum werd met 5-1 verloren. Nick Lukassen scoorde voor Amicitia. De stad- Groningers blijven daardoor voorlaatste in 4C en degradatie dreigt. Middelstum is de belangrijkse kandidaat om de tweede periode te winnen.

In 5E won GEO in Garmerwolde met 2-0 van Tynaarlo. GEO speelt geen rol van betekenis in deze klasse. Koploper Westerkwartier en VAKO gaan uitmaken wie kampioen wordt. Haren speelt nacompetitie voor promotie en Blauw Geel’15 en SGV strijden om de derde nacompetitieplek.

Ook zondag wordt er nauwelijks gespeelde door Groninger clubs. Alleen Be Quick 1887 komt in de vierde divisie A thuis in actie tegen kampioenskandidaat RKAVV. Be Quick heeft de kans op het winnen van de derde periode nog in eigen hand.