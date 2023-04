Herdenking Bevrijdingsdag op 21 april bij Oostersluis

Onthullingsplechtigheid plaquette, 2016. Foto: Jan Willem van Vliet

De Werkgroep Oosterpark Nooit Saai (ONS) herdenkt op vrijdag 21 april dat de stad Groningen bevrijd is door de Canadezen.

De viering vindt die dag vanaf 10.00 uur plaats bij het monument ‘Twee Bruggen’, naast de oude Oostersluis. Dat gebeurt samen met de Openbare School Oosterhoogebrug; die heeft het monument geadopteerd. Tijdens de herdenking worden kransen en bloemen gelegd en houdt wethouder Carine Bloemhoff een toespraak. Leerlingen van de school dragen gedichten voor.

Het monument is in 2016 door leden van de werkgroep ONS opgericht ter nagedachtenis van de gevallen Canadese soldaat Roy Coffin. De Duitsers hadden rond 16 april de beide bruggen omhoog gezet en vluchtten via Oosterhoogebrug naar Delfzijl, in de hoop Emden te bereiken.

Pop Dijkema, zijn broer en diens zoon zijn toen met gevaar voor eigen leven naar de kelderruimte van de brug bij het Damsterdiep geslopen en hebben deze handmatig naar beneden gedraaid. Pop raakte daarbij gewond en Coffin werd door de Duitsers dodelijk getroffen. Dankzij hen konden de Canadezen toch oprukken naar Delfzijl.