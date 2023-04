Bevrijding Stad herdacht in Bevrijdingsbos met brandende kaarsen en plechtigheid (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

In Het Bevrijdingsbos bij Noorddijk vond zaterdagavond een herdenking plaats. Het is dit weekend 78 jaar geleden dat Groningen door de geallieerden bevrijd werd.

De herdenking vond plaats op het Regimentenplateau op het Plein van het Bevrijdingsbos. Op het Regimentenplateau staan de namen van de 23 regimenten die werden ingezet om Groningen te bevrijden. Tijdens de plechtigheid werden de regimenten opgenoemd en werden ook 23 kaarsen geplaatst bij het plateau. De plechtigheid vond plaats in het bijzijn van burgemeester Koen Schuiling (VVD) en kinderburgemeester Fatoumata.

Het officiële programma begon al eerder op de avond met een dienst in de Stefanuskerk in Noorddijk. Daar werd een Bevrijdingsverhaal voorgedragen, was er een Spoken Word van Stadsdichter Myron Hamming en was er muziek van het Eelder Bloemenkoor. De herdenking werd georganiseerd door stichting Het Bevrijdingsbos.