Winnaars fotowedstrijd winters fietsgevoel in het zonnetje gezet

Foto provincie Groningen

De makers van de winnende foto’s van de actie ‘fiets de winter door’ zijn woensdag door gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk in het zonnetje gezet.

Het gaat om Gert Jan Rodenboog, Heleen Kuipers en Patricia Ots. In totaal deden tweehonderd mensen mee aan de actie van Groningen Bereikbaar.

Er werd opgeroepen om het winterse fietsgevoel op de gevoelige plaat vast te leggen. Het doel was om mensen te stimuleren om ook in de winter de fiets te pakken. In de koude maanden kiezen veel mensen toch voor een ander vervoermiddel.