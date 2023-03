Rokend aggregaat in binnenstad laat brandweer in actie komen

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest zondag aan het einde van de middag in actie komen in de Rode Weeshuisstraat vanwege een aggregaat dat hevig stond te roken. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van een buitenbrand kwam rond 17.00 uur binnen op de meldkamer waarop een tankautospuit naar het adres werd gestuurd. “Van afstand leek het alsof er een verzameling vuilniszakken in de brand stond”, vertelt Wind. “Op locatie bleek het te gaan om een aggregaat dat in werking was, en voor flink wat rookontwikkeling zorgde.”

Het aggregaat staat op de hoek met de Oude Ebbingestraat. “Brandweerlieden hebben een controle uitgevoerd. Dat er iets niet klopte was duidelijk. Uit voorzorg hebben ze daarom het apparaat uitgezet.” Het aggregaat wordt vermoedelijk gebruikt om water uit een ruimte te pompen.