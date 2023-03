Politie: “Minderjarige jongen aangehouden voor mishandeling FC-speler”

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Politieagenten hebben zondagmiddag een minderjarige jongen aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van een FC-speler. Dat laat de politie weten.

“Wij verdenken hem van het slaan van een FC-speler”, vertelt een politiewoordvoerder. “Dit gebeurde tijdens de wedstrijd in de Euroborg. Tijdens de wedstrijd is ook een andere man aangehouden, die ook verdacht wordt van mishandeling. Beide personen zijn overgebracht naar het politiebureau, en zullen daar worden verhoord.”

In de tweede helft van de wedstrijd tegen SC Heerenveen liepen de gemoederen in de Euroborg hoog op. Een supporter liep het veld op, waardoor stewards in moesten grijpen. Daarna bleef het onrustig op één de tribunes. FC-speler Jetro Willems besloot om persoonlijk de gemoederen te sussen, waarbij hij door een supporter werd geslagen. Voor scheidsrechter Gözübüyük was het aanleiding om de wedstrijd stil te leggen. Na een kwartier kon de wedstrijd hervat worden. De politie doet verder onderzoek in de zaak.