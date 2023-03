Pointer: ruim zevenhonderd woningen in Groningen hebben verkeerd energielabel

nieuws

Van zeker 702 woningen in Groningen is bekend dat ze het verkeerde energielabel hebben. Dat bleek zondagavond tijdens een uitzending van het televisieprogramma Pointer (KRO-NCRV) over fraude met de labels.

De fraude met energielabels speelt waarschijnlijk sinds 2013. Huizen krijgen een beter energielabel dan ze eigenlijk zouden moeten krijgen. De gevolgen zijn dat een huurder meer huur betaalt en vastgoedinvesteerders meer geld opstrijken. Dat komt omdat er in Nederland gewerkt wordt met een puntensysteem. Hoe groter een huis en tuin, hoe hoger de huur. Maar ook hoe beter het energielabel hoe hoger de huur is. Uit onderzoek blijkt dat heel veel woningen in Groningen een label A hebben gekregen, terwijl dit soms een C of een G hoort te zijn. De redactie van Pointer sprak met diverse partijen en huurders.

Label A moet label G zijn: ruim 10.000 euro teveel huur betaalt

Zo komt Marcel aan het woord die aan de rand van de binnenstad woonruimte huurt. Volgens de papieren woont hij in een woning met label A, maar een onafhankelijk expert heeft vastgesteld dat dit label G moet zijn. Hierdoor betaalt hij 160 euro per maand teveel. In totaal heeft hij inmiddels 10.000 tot 16.000 euro teveel aan huur betaald in de afgelopen jaren.

“Grootste oplichters die er in Nederland bestaan”

Het onderzoek van Pointer stuitte op bijzondere situaties. Zo worden er labels A afgegeven omdat er een warmtepomp in een woning zou zitten. De bedieningsapparatuur van een warmtepomp is dan wel aanwezig, maar de installatie zelf niet. Of er liggen volgens het rapport zonnepanelen op het dak, terwijl deze pas vele jaren later worden geïnstalleerd. Eén inspecteur zou verantwoordelijk zijn voor het afgeven van zeker vijfhonderd foute energielabels. In het programma laat deze inspecteur weten dat hij zelf ook genaaid is door vastgoedeigenaren: “Het zijn de grootste oplichters die er in Nederland bestaan. Achteraf blijkt dat bepaalde afspraken die zwart op wit staan, nooit zijn uitgevoerd.” Vanwege het feit dat afspraken niet zijn nagekomen overweegt deze inspecteur om een claim van tien miljoen euro neer te leggen.

“Wij proberen transparant te zijn”

Ook kopers van panden kwamen van een koude kermis thuis. Zo kocht Anders Invest een pand aan de Trompsingel van investeringsmaatschappij Pronkjewail. Dit pand bleek tussen de 7 en 8 miljoen euro minder waard te zijn dan de aankoopprijs, omdat de energielabels niet deugden. Een woordvoerder van Pronkjewail zegt in de uitzending niet te kunnen verklaren waarom een energielabel ineens lager uit blijkt te vallen. “Wij proberen transparant te zijn. Alle stukken die in ons bezit waren zijn aan de huurcommissie beschikbaar gesteld.” Op de veronderstelling of er wellicht is samengewerkt met inspecteurs, waarbij er over en weer wat gegeven is, zodat er veel geld binnen kwam reageert de woordvoerder: “Dat is een hypothetische veronderstelling waar ik niet op inga. Het is van den zotte. Zo werken wij niet. Wij zijn een integere organisatie, en wij houden ons verre van zulke praktijken.”

Ministerie

Voorlopig lijkt het erop dat de frauduleuze energielabel-verstrekkers hun gang kunnen blijven gaan. Het wachten is op wetgeving waarmee individuele frauderende inspecteurs aangepakt kunnen worden. Minister Hugo de Jonge (CDA) van Wonen is daarnaast bezig met een onafhankelijk onderzoek naar het controlesysteem rondom energielabels. De Jonge liet vorige maand nog weten te denken dat het probleem met de labels zich voornamelijk in Groningen afspeelt. In de uitzending van Pointer wordt daar aan getwijfeld.

In Groningen wordt geopperd om een toezichthouder aan te stellen. Dat verkeerde energielabels worden afgegeven is mogelijk door falend toezicht. Pronkjewail heeft laten weten in onderhandeling te zijn met een deel van hun huurders. Bekijk de volledige uitzending op deze pagina.