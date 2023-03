Opnieuw grote vertraging bij oplevering Feringa Building

nieuws

De oplevering van de Feringa Building op Zernike heeft opnieuw vertraging opgelopen. De eerste vakgroepen verhuizen niet deze zomer, maar pas volgend jaar. Dat meldt de Universiteitskrant.

Het gebouw zelf wordt op 1 juli dit jaar opgeleverd. Dan kan er ook college gegeven worden. Vanwege ‘onvoorziene restwerkzaamheden’ verhuizen de eerste vakgroepen pas in maart volgend jaar. Het gaat onder meer om de levering van de apparatuur waarmee de laboratoria moeten worden ingericht. De eerste vakgroepen gaan daarom pas in maart volgend jaar verhuizen. De eindoplevering van het gebouw schuift daarmee ook een jaar op en is nu gepland voor 2026.

Het bouwen van de aardgasvrije Feringa Building verloopt met horten en stoten. Aanvankelijk zou het worden opgeleverd in 2021, maar door oplopende prijzen werd de aanbesteding stilgelegd. Uiteindelijk werd Ballast Nedam gecontracteerd in 2018 en de oplevering uitgesteld tot 2023. Een rechtszaak over de aanbesteding van de technische infrastructuur in 2019 zorgde voor nieuwe vertraging. Daarna kwam corona, met als gevolg wereldwijde problemen met de aanlevering van materialen.

Het Feringa Buolding, met een oppervlak van 62.000 vierkante meter, vervangt het huidige Nijenborgh 4 gebouw. Het zal zo’n 1400 studenten en 850 medewerkers huisvesten. Er komen kantoor- en collegeruimtes en allerlei laboratoria.