Minister bezoekt Basisbaners in Beijum; gemeente hoopt op rijksbijdrage

Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

Minister Carola Schouten bracht maandagmiddag een werkbezoek aan Groningen, onder andere om zich te laten informeren over de Basisbaan. Met het bezoek aan het Heerdenhoes in Beijum wil de gemeente Groningen laten zien hoe waardevol de banen zijn, in de hoop dat de Rijksoverheid een steentje gaat bijdragen



Het experiment is gedurende de looptijd onderzocht door de Hanzehogeschool en de eindevaluatie is nu klaar. Deze wordt tijdens dit werkbezoek aangeboden aan minister Schouten. Zij ging daarnaast gesprek met een aantal Basisbaners.

Vooruitgang in inkomen en welzijn zonder uitval

Op dit moment werken er 58 mensen met een Basisbaan in de gemeente, nadat de gemeente in 2020 met het project begon. Het experiment is gedurende de looptijd onderzocht door de Hanzehogeschool en de eindevaluatie is nu klaar. Daaruit blijkt dat verreweg de meeste deelnemers er qua inkomen, welzijn en gezondheid op vooruit zijn gegaan.

“Ik ben ontzettend blij met deze resultaten”, aldus een blije wethouder Carine Bloemhoff. “Ik ben ervan overtuigd dat de Basisbaan een prachtige manier is om mensen die anders niet aan het werk komen bestaanszekerheid en betekenisvol werk te bieden in de praktijk, dat blijkt maar weer uit deze evaluatie”

Er zijn op dit moment in de gemeente 56 mensen werkzaam met een basisbaan. Het werk mag geen betaalde banen of vrijwilligerswerk verdringen. Daarom werken de Basisbaners onder meer als gastheer of gastvrouw, fietssteward of als hulp bij een sportvereniging of aan kwetsbare buurtbewoners. Inmiddels zijn in vrijwel alle wijken en dorpen deelnemers met een basisbaan actief.

Gemeente wil geld van Rijk om Basisbaners te betalen

Na positieve reactie en kopieën van het Groningse concept in andere gemeentes in Nederland wil de gemeente Groningen graag een bijdrage van het Rijk. De gemeente betaalt de meeste Basisbaners nu zelf, maar wil dat het werk voor mensen die op afstand van de arbeidsmarkt steun krijgt van het kabinet.

“Deze boodschap heb ik vanmiddag dan ook meegegeven aan minister Schouten”, aldus Bloemhoff. “Rijk en gemeenten kunnen er alleen gezamenlijk voor zorgen dat mensen voor wie de afstand tot betaald werk te groot is toch volwaardig kunnen deelnemen aan onze maatschappij”.