Ferry naar Noorwegen vertrekt uit Eemshaven; in april verhuist veerdienst naar Duitsland

Foto: Holland Norway Lines

Na precies jaar vertrekt de veerdienst naar het Noorse Kristiansand uit de Eemshaven. Dat liet Holland Norway Lines donderdagavond weten in een persbericht.

De MS Romantika verruilt de Eemshaven halverwege april eerst voor het Duitse Cuxhaven, maar Holland Norway Lines wil de boot nog voor het hoogseizoen vanuit Emden laten afvaren naar Kristiansand.

De rederij komt met de beslissing als oplossing voor de aanhoudende havenproblemen in de Eemshaven. De overtochten vanuit de Eemshaven verliepen in eerste instantie soepel, maar de afgelopen maanden kwam er steeds vaker een kink in de kabel door het ontbreken van een geschikte kade.

Hoewel het bedrijf haar activiteiten in Emden verder wil uitbreiden (volgens HNL ligt het ‘ideaal’ ten opzichte van Nederland), benadrukt de rederij dat het bedrijf tijdens de verplaatsing gewoon Nederlands blijft: “Met het hoofdkantoor in Groningen, om de economische ontwikkeling van de noordelijke regio te ondersteunen.”

Vrijdag licht HNL haar beslissing verder toe tijdens een persconferentie in Emden.