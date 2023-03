DELA maakt uitvaartcentrum Hoentocht met man en macht schoon na brand

nieuws

Foto: 112 Groningen

Het gaat nog enige tijd duren voordat uitvaartcentrum Hoentocht aan het Hoendiep weer gebruikt kan worden voor crematies. Uitvaarten kunnen waarschijnlijk op kortere termijn weer plaatsvinden, laat uitvaartorganisatie DELA dinsdagmiddag weten.

“Het is nog niet duidelijk wanneer het uitvaartcentrum weer open kan. Op dit moment wordt er met man en macht schoongemaakt, zodat er weer diensten gehouden kunnen worden”, aldus DELA-woordvoerder Jolanda van Dijk. “Daarnaast is er meer schade in het fysieke crematorium. Rond de ovens en op het dak moeten eerst technische inspecties worden uitgevoerd, voordat we weer met kunnen beginnen met crematies. Die worden voorlopig uitgevoerd bij ons zuster-crematorium in de stad.”

In het crematorium Hoentocht van uitvaartorganisatie DELA aan het Hoendiep brak vrijdagmiddag brand uit. Omdat het gebouw vol liep met rook, moesten aanwezigen de voorbereidingen voor een uitvaartdienst onderbreken en het pand verlaten. Niemand raakte gewond. De brand ontstond in één van de ovens in het crematorium van het uitvaartcentrum, wat nog geen jaar geleden werd geopend. De brandweer was lang bezig met nablussen, omdat de brand was overgeslagen naar delen van het dak. Omdat dergelijke branden soms snel kunnen escaleren, zette de brandweer veel materieel en menskracht in.