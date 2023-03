Crematorium Hoentocht blijft komende maand helemaal dicht

nieuws

Foto: 112 Groningen

Crematorium Hoentocht aan het Hoendiep in Groningen is in ieder geval de komende maand gesloten. Volgens uitvaartorganisatie DELA is er flinke schade aangericht in het nog geen jaar oude uitvaartcentrum door de brand van precies een week geleden.

Volgens DELA zorgde de brand voor meer (rook)schade dan in eerste instantie werd gedacht. Eerder deze week werd er nog met man en macht schoongemaakt in het gebouw, zodat er in ieder geval weer uitvaartdiensten gehouden konden worden. Dat blijkt nu ook niet mogelijk en daarom worden alle diensten en crematies verplaatst naar het uitvaartcentrum van Yarden aan de Crematoriumlaan.

“Naast de schade aan de oven is er veel schade aan het dak, het luchtbehandelingssysteem en de bekabeling”, laat DELA vrijdag weten. “Niet alleen het herstel zelf vergt tijd, ook de levertijden van materialen maakt dat het niet direct gerepareerd kan worden.”