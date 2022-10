“Als het om Vindicat gaat dan leeft er bij de bevolking het beeld dat er met twee maten wordt gemeten”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

En weer kwam studentenvereniging Vindicat afgelopen dagen negatief in het nieuws. Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP is niet verrast: “We gaan van incident naar incident.”

Volgens Dijk moet er daarom actie ondernomen worden. “Vorig jaar oktober hebben we in de gemeenteraad een voorstel aangenomen. Dit was naar aanleiding van het incident op Kardinge. Er is toen afgesproken om te gaan werken met een escalatieladder. Waar het om gaat is dat er onder de bevolking het idee leeft dat er met twee maten wordt gemeten. Als studentenvereniging Vindicat onrust veroorzaakt dan krijgen ze een aai over de bol. Maar als er in een café problemen zijn, of als een supportersgroep onrust veroorzaakt, dan wordt er direct actie ondernomen.”

“Ik ben benieuwd wat de burgemeester gaat doen”

De escalatieladder moet daarin gaan helpen. “Incidenten werden los van elkaar gezien. Door de ladder wordt er samenhang gebracht. En wordt er tegelijkertijd druk uitgeoefend om de verenigingscultuur te verbeteren. En wat we zien is een patroon hè? Studenten van Vindicat en Albertus Magnus die het in de Suhsi Mall met elkaar aan de stok krijgen en met eten beginnen te gooien. Andere aanwezigen die het restaurant ontvluchten. Waarbij er vervolgens geen aangifte wordt gedaan omdat Vindicat een delegatie naar het restaurant stuurt waarbij het toezegt dat alle kosten vergoed gaan worden. Ik vind dat heel gek. Ik ben daarom heel benieuwd wat de burgemeester gaat doen. Met de escalatieladder, die vorig jaar is aangenomen, kan dit niet genegeerd worden. Het kan niet afgedaan worden als een incident.”

“Ik ben niet uit op een heksenjacht”

Volgens Dijk blijft het aan de kant van de burgemeester nog stil. “Mocht het stil blijven dan gaan we hier komende week politieke aandacht voor vragen. En begrijp me goed hè. Het gaat mij niet om de vereniging Vindicat. Ik ben niet uit op een heksenjacht. Er zijn genoeg studenten bij Vindicat die zich prima kunnen gedragen. Maar het gaat om de uitwerking van het vertoonde gedrag op de samenleving. Vindicat belooft al heel lang verbetering. Maar we gaan van incident naar incident. Als het Vindicat niet lukt om de cultuur te veranderen dan moeten we maar een handje gaan helpen.”