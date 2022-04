Drs. Vijfje met winst op weg naar play-offs landskampioenschap

sport

Warming up van Drs. Vijfje

Drs. Vijfje heeft vrijdagavond in Damwoude de laatste wedstrijd in de eredivisie voor vrouwen met 6-2 gewonnen van ZV Libertas.

Dr.s Vijfje was veel sterker en stond bij de rust al met 4-0 voor. Vijfje was al verzekerd van de eerste plaats in de reguliere competitie.

Volgende week vrijdag spelen de Groninger studentes in de eerste play-off wedstrijd voor het kampioenschap in Rotterdam tegen de nummer vier Feyenoord Futsal. Een week later volgt de tweede wedstrijd in Groningen. FC Marlene en OS Lusitanos zijn de andere deelnemers in de play-0ffs.