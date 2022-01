Vier aanhoudingen in provincie Groningen tijdens jaarwisseling

nieuws

Tijdens de afgelopen jaarwisseling heeft de politie vier aanhoudingen verricht in de provincie Groningen. Ook werd de Mobiele Eenheid één keer ingezet bij ongeregeldheden. Dat was bij de Meerpaal in Lewenborg.

Deze jaarwisseling hebben zich op meerdere plekken in Noord-Nederland verschillende incidenten voorgedaan, zoals vechtpartijen, vernielingen en overlast van zwaar vuurwerk. Er kwamen gedurende de hele nacht veel meldingen binnen van branden.

De politie verrichte in Groningen, Friesland en Drenthe dertien aanhoudingen. In de drie noordelijke provincies raakten vijf agenten (licht-)gewond.Agenten zijn deze jaarwisseling een aantal keer bekogeld met (zwaar) vuurwerk en flessen. In Groningen meldde de politie in eerste instantie dat dat ook gebeurde aan de Meerpaal in Lewenborg. De ME is wel ter plaatse geweest en er werd vuurwerk afgestoken, maar dit werd niet in de richting van de politie of de brandweer gegooid.

Daarnaast zoekt de politie in de gemeente Groningen onder meer nog naar een scooterbestuurder. Die reed tijdens de nieuwjaarsnacht een kind aan op de kruising van de Borgwal en de Cortinghlaan in De Hoogte. De bestuurder van de scooter ging er, na dit ongeluk, te voet vandoor.