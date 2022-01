Groninger Landschap zet zich schrap voor vogelgriep

nieuws

Foto: Katrien Lammerts / ingezonden

Hoewel het aantal gevallen van vogelgriep in Groningen tot nu toe mee lijkt te vallen, houden de boswachters van het Groninger Landschap de situatie in Groningen nauw in het oog.

Volgens het Groninger Landschap valt de situatie in Groningen tot nu toe mee en zijn er nog maar enkele gevallen bekend. Een nieuwe besmettingspiek van de zogenaamde ‘hoogpathogene variant’ van het vogelgriep zou echter ook in Groningen voor veel schade kunnen zorgen.

“Onze boswachters houden de situatie goed in de gaten en bij een ernstige uitbraak kunnen natuurgebieden tijdelijk worden afgesloten”, aldus het Groninger Landschap. “Het kan noodzakelijk zijn om dode vogels te ruimen op publiek toegankelijke locaties. Buiten deze locaties laten we de vogels liggen.”

Ook bezoekers van natuurgebieden in de provincie kunnen helpen het vogelgriepvirus te bestrijden, door geen zieke of dode vogels aan te raken en door uit de buurt te blijven van vogels die afwijkend gedrag vertonen (ongecontroleerde bewegingen, suffige uitstraling). Honden moeten aangelijnd blijven, omdat zij wel ziek kunnen worden van contact met de besmette vogels. Ook vraagt het Groninger Landschap nadrukkelijk aan bezoekers om op de paden te blijven, zodat watervogels niet verstoord raken en het virus verspreiden.

Het melden van dode vogels kan via de website van Sovon. Als er drie of meer watervogels (zwanen, ganzen en/of eenden) op dezelfde plaats liggen, dan moeten deze worden gemeld bij het Landelijk Meldpunt Dierziekten van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) via telefoonnummer 045-546 31 88.