Automobilist gewond bij verkeersongeluk Bedumerweg

Foto: Rieks Oijnhausen

Bij een verkeersongeluk op de Bedumerweg is in de nacht van zaterdag op zondag een automobilist gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rieks Oijnhausen.

Het ongeluk gebeurde rond 04.30 uur ter hoogte van de kruising met de Asingastraat. Op het kruispunt waren door onbekende oorzaak twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Verpleegkundigen van een ambulance hebben zich ontfermd over de beide bestuurders. Eén van hen is na behandeling in de ambulance met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De beide voertuigen raakten beschadigd en zijn door een bergingsbedrijf weggesleept. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.