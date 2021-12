nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Politieagenten die vrijdagmiddag door de wijk Hoornse Meer reden, zagen dat daar illegaal vuurwerk werd afgestoken. Dat meldt de politie op instagram.

De agenten controleerden daarop een groep jongens. Sommige van hen hadden nitraten bij zich. Het ging in totaal om 49 stuks. Nitraten veroorzaken harde knallen, en zijn verboden. Het vuurwerk is daarop in beslag genomen.