Toppers in 3C verspelen punten, Mamio en VVK halen uit

sport

Foo Andor Heij: Helpman - Groen Geel

In de zaterdag derde klasse slaagde geen van de vier titelaspiranten uit de gemeente Groningen er in te winnen. In de vierde en vijfde klasse wisten Mamio en VVK hun toppositie eer aan te doen.

Door Martijn Minnema

Toen Be Quick 1887 en Velocitas (nr. 4 vs nr. 1) aftrapten wisten ze al dat de nummers twee en drie verloren hadden. Velocitas leek lang de grote winnaar bovenin te worden, maar kort voor tijd kwam Be Quick 1887 nog op gelijke hoogte. Bij rust leidde Velocitas met 0-1 door een treffer van Sam Wormmeester en nadat Be Quick 1887 via Mathijs Lindemuller twintig minuten voor tijd op 1-1 was gekomen zetten Wormmeester Velo zes minuten later wederom op voorsprong. In de 90′ minuut zorgde Frank van Veen ervoor dat Be Quick nog een punt overhield en dat Velocitas niet verder uitliep in de ranglijst.

Nummer twee HFC’15 keek uit bij Noordwolde bij rust al tegen een 3-0 achterstand aan en verloor uiteindelijk met 5-3. Ook nummer drie Groen Geel verloor. Uit bij nummer vijf Aduard 2000 werd een vlot opgelopen 2-0 achterstand ongedaan gemaakt maar in het laatste kwart liep Aduard 2000 alsnog uit naar een 5-2 zege.

In 4C kende Mamio alleen voor rust (2-1) problemen met Rood Zwart Baflo, na rust liep Mamio uit naar 7-2

In 5D behield VVK de koppositie dankzij een 5-0 zege op Blauw Geel’15.