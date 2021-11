Onderzoek na steekpartij aan Damsport gaat onverminderd door

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

In en rond een appartementencomplex aan de Damsport in Corpus den Hoorn werd maandagochtend nog steeds volop gezocht naar sporen door de politie. In het complex werd zaterdagavond een 21-jarige man om het leven gebracht.

Volgens aanwezigen is de politie nog steeds bezig met sporenonderzoek in en om de woning.

Zondag werd er ook al onderzoek in en rond de woning verricht en werden getuigen en betrokken gehoord, waaronder de 20-jarige verdachte van de dodelijke steekpartij. Deze man werd kort na de steekpartij aangehouden.

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)