SP eist duidelijkheid over Stadspark: ‘Mojo heeft megalomane plannen’

Het gemeentebestuur van Groningen moet duidelijkheid bieden aan de gemeenteraad en omwonenden van het Stadspark over de plannen die het college heeft met het Stadspark en de Drafbaan. Dat vindt de raadsfractie van de SP.

Volgens de fractie zijn bewoners van de omgeving van het park ongerust geraakt, nadat concertorganisator Mojo onlangs aangaf meer ‘geluidsdagen’ te willen in het park. Ook zou de concertorganisatie graag evenementen willen waar 65.000 mensen naar toe kunnen komen, in plaats van de maximaal 50.000 die nu drie per jaar zijn toegestaan.

“Er is veel onduidelijkheid bij de bewoners over de plannen rondom het Stadspark, de inspraak hierbij en aantal andere zaken”, vertelt Wim Koks. Volgens het SP-raadslid zijn veel omwonenden geschrokken van de wensen van Mojo. “Mojo rept met geen woord over overlast door geluid en vervuiling voor omwonenden. Omwonenden zijn er dan ook bepaald niet gerust op dat deze organisator ook maar enig besef heeft van wat hun activiteiten voor effect hebben. Men mag verwachten van een grote speler als Mojo dat er meer nagedacht wordt over de omgeving en het draagvlak voor zulke megalomane plannen.”