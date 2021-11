Rutte: “Met kleine aanscherpingen kom je er niet”

nieuws

Nederland gaat vanaf zondag voor drie weken van 17.00 uur in de avond tot 5.00 uur in de ochtend op slot. Die maatregel werd vrijdagavond bevestigd door premier Rutte.

“De coronacijfers zijn hoog, hoger, hoogst”, aldus Rutte. “We willen de contacten met minimaal twintig procent naar beneden hebben. Met kleine aanscherpingen kom je er niet”.

Het Kabinet wil zo het aantal coronabesmettingen en vooral de ziekenhuisopnames naar beneden krijgen. De druk op de IC’s is inmiddels zo hoog dat zorg die niet direct nodig is op de lange baan geschoven wordt. Enkele ziekenhuizen vrezen dat ze het niet meer aankunnen en waarschuwen voor code zwart.

De nieuwe maatregelen gelden voor niet essentiële winkels, de horeca, musea, bioscopen, theaters en pretparken. Ook voor sportscholen en de amateursport geldt een sluitingstijd van 17.00 uur. Dat geldt zowel voor wedstrijden als trainingen.

Essentiële winkels zoals supermarkten en drogisterijen blijven open tot 20.00 uur en essentiële beroepen houden hun normale openingstijden.

Het advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven en thuis te werken. Op het werk moet anderhalve meter afstand gehouden worden. Wie toch op bezoek gaat bij iemand wordt aangeraden een zelftest te doen. Bij contacten tussen 70 plussers is extra voorzichtigheid geboden.

De scholen blijven open kinderen en, maar leerlingen vanaf groep 6 moeten in de gangen mondkapjes dragen. “De scholen blijven open, want de maatschappelijk impact op de sluiting van scholen is enorm”, aldus Rutte.

Alle coronamaatregelen staan hier

Minister Hugo de Jonge denkt dat door meer inentingen en doordat meer mensen corona gaan krijgen de druk van van de ketel gaat: “Ik verwacht dat we na deze winter beter beschermd zijn dan nu. Ik zeg verwacht, want we hadden niet verwacht dat het aantal besmettingen zo snel zou stijgen”.