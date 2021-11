Fietser gewond bij verkeersongeluk Overwinningsplein

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zondag aan het einde van de ochtend is een fietser gewond geraakt. Dat meldt incidentenfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 11.50 uur. “Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een eenzijdig verkeersongeluk”, vertelt Ten Cate. “Een fietser is door nog onbekende oorzaak ten val gekomen en is daarbij gewond geraakt.” Het duurde enige tijd voor er een ambulance ter plaatse was. “Na een kwartier was er een ziekenwagen aanwezig. Het slachtoffer is door het medisch personeel in de ambulance onderzocht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.