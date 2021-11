Deze aangescherpte coronamaatregelen gelden vanaf vandaag

nieuws

Foto: John den Hollander

In het land gelden vanaf vandaag (zondag) nieuwe coronamaatregelen. De maatregelen werden vrijdag op een coronapersconferentie aangekondigd door het kabinet.

In grote lijnen komt het er op neer dat het openbare leven na 17.00 uur wordt stilgelegd. Zo zijn kroegen, restaurants, niet-essentiële winkels, bioscopen, theaters en sportscholen na 17.00 uur gesloten. Ook is het beoefenen van sport na 17.00 uur niet toegestaan. Een uitzondering geldt voor essentiële winkels zoals supermarkten en drogisterijen, die tot 20.00 uur open mogen blijven. Ook blijven professionele sportwedstrijden in de avonduren mogelijk, publiek is echter niet toegestaan.

Onderwijs

Onderwijs blijft in het nieuwe maatregelenpakket mogelijk, wel gelden er aanscherpingen. Zo moeten leerlingen vanaf groep zes op de basisschool en middelbare scholieren een mondkapje dragen bij loopbewegingen in de gangen. Kinderen jonger dan 12 jaar met een milde neusverkoudheid moeten thuis blijven en zich laten testen. Daarnaast moeten leerlingen en docenten zich vanaf groep zes twee keer in de week laten testen.

Afstand, thuiswerken en contacten vermijden

Daarnaast geldt een pakket van aanvullende maatregelen. Zo is het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje weer verplicht op alle plaatsen waar een vaste zitplaats geldt, zoals in de horeca, bioscopen en theaters. Daardoor kunnen er minder mensen naar binnen. Ook op doorstroomlocaties, zoals musea en beurzen, wordt de 1,5 meter afstand en een mondkapje weer verplicht. Tot slot geldt er een advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Het thuiswerkadvies is aangescherpt. Ook wordt geadviseerd om het contact met 70-plussers en kinderen onder de 12 zoveel mogelijk te vermijden.

De maatregelen gelden tot 18 december. Op 14 december wordt de situatie opnieuw beoordeeld.