Stadjer (34) krijgt acht maanden cel voor mishandeling ex-partner en ontucht met stiefzoon

Een 34-jarige Stadjer is donderdag veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van acht maanden voor de mishandeling en de stalking van zijn ex-partner en voor ontucht met zijn toenmalige stiefzoontje.

De rechtbank legde de man ook een voorwaardelijke celstraf van nog eens acht maanden op, evenals een contactverbod met zijn ex voor drie jaar. Ook moet de man ruim drieduizend euro schadevergoeding betalen aan zijn ex. De straf is daarmee gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De relatie begon in 2019 en verliep in eerst instantie rooskleuring. Maar de relatie mondde al snel uit in een nachtmerrie voor de vrouw. De man zou zijn toenmalige partner onder meer hebben geslagen, gewurgd en aan de haren hebben getrokken. Ook bond de man zijn partner vast met tie wraps, zodat ze haar huis niet uit kon. Toen de vrouw in september van vorig jaar naar de politie stapte, begon de man het slachtoffer te stalken met bedreigende appjes, telefoontjes en achtervolgingen.

“De belaging en mishandeling hebben een zeer grote indruk op aangeefster gemaakt, zij heeft hiervan veel hinder ondervonden en ging hier emotioneel zwaar onder gebukt”, zo stelt de rechtbank op basis van getuigenverklaringen. “Dat aangeefster kennelijk zelf ook enige tijd moeite heeft gehad om los te komen van verdachte, ziet de rechtbank als iets waaraan verdachte door zijn gedrag – in elk geval mede – debet is geweest.”

De man filmde daarnaast enkele ontuchtige handeling met het zoontje van de vrouw. Daarvan had de man foto’s en een video op zijn telefoon. De advocaat van de man stelde dat de handelingen niet als ontuchtig moesten worden gezien, maar de rechter wees dit bezwaar af.