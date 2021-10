Diverse bekeuringen en aanhoudingen bij grote verkeerscontrole in Stad

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een grote verkeerscontrole in Stad zijn afgelopen donderdag diverse bestuurders op de bon geslingerd. Ook werd een aantal bestuurders aangehouden. Dat meldt de politie zaterdag op Instagram.

“Wij hebben donderdag een stadsbrede verkeerscontrole gehouden”, vertelt de politie. “In samenwerking met verschillende politieafdelingen, Team Verkeer en de Koninklijke Marechaussee werden daarbij meerdere voertuigen gecontroleerd. Eén bestuurster werd aangehouden omdat zij gesignaleerd stond vanwege een openstaande boete van 699 euro. Deze is gelijk betaald. Twee bestuurders werden aangehouden vanwege het rijden onder invloed van drugs. Eén van de verdachten werkte niet mee en werd aangehouden met verzet.”

Alcohol

“Ook werd een bestuurder staande gehouden vanwege spookrijden. In verband met de levensgevaarlijke situatie die daarmee ontstond is een artikel 130-procedure opgestart. Hierbij wordt er gekeken of de bestuurster nog wel bekwaam genoeg is om te mogen rijden in een voertuig. Ook is een bestuurder meegenomen naar het politiebureau vanwege rijden onder invloed van alcohol. Op het bureau blies deze man 760 µg/l. Wettelijk is 220 µg/l toegestaan. Hierop is de man zijn rijbewijs ingenomen.”

Bekeuringen

Daarnaast werden er bekeuringen uitgeschreven vanwege het rijden over een dubbele doorgetrokken streep, parkeren op trottoir, rechts inhalen, doorrijden bij rood verkeerslicht en fietsen zonder fietsverlichting. Ook werd zeven keer een bekeuring uitgeschreven voor het vasthouden van een elektronisch apparaat tijdens het rijden. De politie laat verder weten dat er gelukkig ook een hele hoop bestuurders waren die wel alles netjes voor elkaar hadden.

