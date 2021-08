XL-testlocatie bij P+R Meerstad opent twee weken later; locatie is nu niet nodig

nieuws

Sneltest corona

De XL-teststraat voor Testen voor Toegang, die is gebouwd tegenover het P+R terrein bij Meerstad, gaat aanstaande zaterdag nog niet open. Dat heeft de Stichting Open Nederland dinsdagmiddag bevestigd aan het Dagblad van het Noorden.

Volgens de stichting is er op dit moment voldoende testcapaciteit bij andere teststraten, waardoor het openen van de XL-locatie kan worden uitgesteld. Het aantal testen nam in de afgelopen weken geleidelijk af, door vakanties en een gebrek aan evenementen waar tests voor nodig zijn. In de tent op het P+R terrein zouden 25.000 tests per dag kunnen worden afgenomen.

De bestaande teststraat voor Testen voor Toegang aan de Bornholmstraat blijft gewoon open. Hestia en de Stichting Open Nederland houden voor nu zaterdag over twee weken aan als openingsdatum. Maar als in de tussentijd blijkt dat de testcapaciteit van de mega-teststraat nog steeds niet wordt benut, kan de opening nogmaals verschoven worden.