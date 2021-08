Nachthoreca: “Dicht moeten blijven en geen steunpakket ontvangen is geen optie”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De meeste steunmaatregelen om bedrijven door de coronacrisis te helpen stoppen per 1 oktober. Voor nachtclubs en discotheken wordt gewerkt aan een compensatieregeling, maar de invulling daarvan is nog onduidelijk.

“Wij gaan er op dit moment vanuit dat er voor ons wel wat geregeld gaat worden”, zegt Geeske Smid van PALACE. “Ik hoorde dit nieuws vanmiddag op de radio, en de eerste reactie is toch een schrikreactie. De steunmaatregelen zijn voor ons ontzettend belangrijk. Op dit moment lijkt het erop dat wij tot 1 november gesloten moeten blijven. Op voorhand kan ik zeggen dat dicht blijven en geen steunmaatregelen geen optie is. Het is óf geen steun en open óf steun en dicht blijven tot 1 november. Waarbij we natuurlijk het liefste zo snel mogelijk open gaan.”

EM2: “Niet per 1 oktober stoppen met steun”

Chris Garrit van EM2 is het in grote lijnen met Smid eens. “Laat ik allereerst zeggen dat ik ontzettend blij ben met alle steun die we de afgelopen achttien maanden hebben ontvangen. De steunpakketten waren en zijn heel belangrijk om bedrijven in leven te houden. In andere landen is dat echt anders geregeld. Of, je kunt gerust zeggen dat er in veel landen geen steunpakketten klaar lagen voor sectoren die dicht moesten. Wij hebben dat wel, dus dat is super fijn. Feit is wel dat ik vind dat je daar nu, per 1 oktober, niet mee kunt stoppen. Als je het hebt over de nachthoreca en de evenementen sector dan is dat een sector die hard geraakt is. Dus ik hoop dat ze met iets goeds gaan komen.”

Kabinet: “Uitvoering regeling is complex”

Het demissionaire kabinet liet maandag weten dat het werkt aan een compensatieregeling voor nachtclubs en discotheken. Dit omdat deze sector als enige op last van de overheid nog helemaal gesloten is. “De uitvoering van zo’n regeling is zeer complex en vraagt veel van de uitvoeringsinstanties”, schrijft het kabinet.

EM2: “Snel duidelijkheid”

Garrit: “Vandaag wordt er dit gezegd, morgen is het weer anders. Ik denk dat het belangrijk is dat er snel duidelijkheid komt voor bedrijven die de steun ook na 1 oktober nog goed kunnen gebruiken.” Garrit brengt daarnaast nog een ander punt te berde: “De coronacrisis en de maatregelen hebben veel leed veroorzaakt. Na de zomer lijkt alles positief, ook omdat berichten over economische groei positief zijn. De horeca heeft de afgelopen maanden volop gedraaid, er is winst gemaakt. Maar vergeet niet dat we het hebben over een sector die het echt van de mooie seizoenen moet hebben. In de herfst en winter valt er weinig te halen. Terwijl we het nu ook over bedrijven hebben, die ondanks de zomer, echt nog niet veel vet op de botten hebben. Dat moet echt niet vergeten worden.”

PALACE: “Hopelijk op of voor 17 september duidelijkheid”

Smid denkt dat het belangrijk is om af te wachten en hopen dat het goed komt. “Op 17 september staat de volgende persconferentie van het demissionaire kabinet op de planning. Hopelijk wordt er dan, of zoveel eerder, duidelijkheid gegeven.”