Vrachtwagen rijdt tegen spoorbrug noordelijke ringweg

Een vrachtwagen is zaterdagochtend op de noordelijke ringweg tegen een spoorbrug gebotst. Dat meldt een weginspecteur van Rijkswaterstaat op Twitter.

Het ongeluk gebeurde in de vroege ochtend. Bij de botsing raakte een metalen plaat van de brug beschadigd. Voor Rijkswaterstaat was dit aanleiding om één van de rijbanen van de noordelijke ringweg af te sluiten en om een aannemer ter plaatse te laten komen. Deze aannemer heeft met behulp van een hoogwerker de metalen plaat verwijderd. Omdat het om een spoorbrug gaat kwam ook Strukton ter plaatse. Zij hebben onderzoek gedaan naar de schade. Het treinverkeer ondervond geen hinder.

Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. De afzetting op de noordelijke ringweg is inmiddels opgeheven.

📍N370 #Groningen | Op de RING-Noord is een vrachtwagen tegen een viaduct gekomen. Een metalen plaat is hierdoor beschadigd geraakt. Deze is door de aannemer vakkundig verwijderd. Omdat er een spoor overheen ligt, kwam ook @StruktonRail ter plekke. @RWSverkeersinfo @provgroningen pic.twitter.com/nu2EH435BY

