Viaduct van ruim 100 ton over zuidelijke ringweg gehesen

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Met uiterste precisie is zondagochtend met succes een viaduct van ruim 100 ton over de zuidelijke ringweg bij Laan Corpus den Hoorn gehesen.

Op de locatie wordt door Combinatie Herepoort druk gewerkt aan een nieuw viaduct voor de nieuwe zuidelijke ringweg. Vorige week werd het viaduct voor de noordbaan ingeschoven, dit weekend is de zuidbaan aan de beurt. Het gevaarte, dat 43 meter lang is en een breedte heeft van 1,5 meter, is de afgelopen periode nabij de Jan Evertscholtenlaan opgebouwd. Om op de juiste plek geïnstalleerd te kunnen worden, werden er twee kranen opgebouwd die het viaduct, van 110 ton, over de zuidelijke ringweg heen takelden. Combinatie Herepoort laat weten dat de operatie goed is verlopen.

Door de werkzaamheden is de zuidelijke ringweg tot maandagochtend 06.00 uur in beide richtingen deels afgesloten. Ter hoogte van de Laan Corpus den Hoorn wordt het wegverkeer via de op- en afritten geleid.